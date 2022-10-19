Будет восстанавливать Киевскую область. Усик стал амбассадором платформы UNITED24

19 октября, 12:03
Поделиться:
Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик стал амбассадором платформы UNITED24.

Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Александр поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Теперь он будет помогать в поддержке направления Восстановление Украины. В первую очередь, он сосредоточится на восстановлении Киевской области, где уже воплощает инфраструктурные проекты.

Видео дня

Читайте также:
«Было недопонимание во многих вещах». Украинский боксер рассказал о причинах расставания Усика с экс-тренером Кличко

Александр Усик — победный символ Украины. Спасибо за поддержку и приобщение к глобальной инициативе", — написал Зеленский.

5 мая президент Украины заявил о создании онлайн-платформы по сбору средств для помощи украинским защитникам, пострадавшим от войны и восстановлению государства.

17 мая Андрей Шевченко, легендарный футболист и тренер, прибыл из Лондона в Киев. А на следующий день встретился с Зеленским и сообщил, что стал послом платформы UNITED24.

Позже к инициативе присоединилась экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Киевская область Александр Усик Владимир Зеленский Фото United24

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X