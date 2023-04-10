В роли священника. Усик в церковной одежде поздравил украинцев с Вербным воскресеньем — фото

10 апреля, 11:30
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Александр Усик попробовал себя в новой роли (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик попробовал себя в новой роли (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик в образе священника поздравил украинцев с Вербным воскресеньем.

Усик опубликовал фото в своем аккаунте в Instgram, где он в церкви позирует в зеленой рясе священника на фоне икон.

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«С Вербным воскресеньем», — написал боксер.

Александр Усик via Instagram
Фото: Александр Усик via Instagram

Ранее сообщалось, что Усик лайкнул скандальный пост Ломаченко в поддержку митрополита УПЦ МП.

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Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Священник Вербное воскресенье

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