В роли священника. Усик в церковной одежде поздравил украинцев с Вербным воскресеньем — фото 10 апреля, 11:30 Александр Усик попробовал себя в новой роли (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик в образе священника поздравил украинцев с Вербным воскресеньем.

Усик опубликовал фото в своем аккаунте в Instgram, где он в церкви позирует в зеленой рясе священника на фоне икон.

«С Вербным воскресеньем», — написал боксер.



Фото: Александр Усик via Instagram

Ранее сообщалось, что Усик лайкнул скандальный пост Ломаченко в поддержку митрополита УПЦ МП.

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