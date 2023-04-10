В роли священника. Усик в церковной одежде поздравил украинцев с Вербным воскресеньем — фото
Александр Усик попробовал себя в новой роли (Фото:Александр Усик via Instagram)
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик в образе священника поздравил украинцев с Вербным воскресеньем.
Усик опубликовал фото в своем аккаунте в Instgram, где он в церкви позирует в зеленой рясе священника на фоне икон.
«С Вербным воскресеньем», — написал боксер.
Ранее сообщалось, что Усик лайкнул скандальный пост Ломаченко в поддержку митрополита УПЦ МП.