В компании с чемпионом. Усик исполнил зажигательный танец под легендарную песню — видео
Александр Усик (Фото:Reuters/Paul Childs)
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) показал методы своей подготовки к бою с Даниэлем Дюбуа (19−1, 18 КО).
Украинский боксер продолжает упорно готовиться к бою с британцем.
Незадолго до титульного поединка Усик опубликовал на своей странице в Twitter видео из тренировочного лагеря, на котором танцует под песню легендарного Джеймса Брауна «I Feel Good».
Компанию украинцу составил соотечественник Дмитрий Митрофанов.
Напомним, бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа. Британец пообещал удивить украинца.
Ранее сообщалось, что Александр Усик назвал тройку сильнейших боксеров мира.