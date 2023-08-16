В компании с чемпионом. Усик исполнил зажигательный танец под легендарную песню — видео

16 августа, 21:15
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Александр Усик (Фото:Reuters/Paul Childs)

Александр Усик (Фото:Reuters/Paul Childs)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) показал методы своей подготовки к бою с Даниэлем Дюбуа (19−1, 18 КО).

Украинский боксер продолжает упорно готовиться к бою с британцем.

Незадолго до титульного поединка Усик опубликовал на своей странице в Twitter видео из тренировочного лагеря, на котором танцует под песню легендарного Джеймса Брауна «I Feel Good».

Видео дня

Компанию украинцу составил соотечественник Дмитрий Митрофанов.

https://twitter.com/usykaa/status/1691754796229836932

Напомним, бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа. Британец пообещал удивить украинца.

Ранее сообщалось, что Александр Усик назвал тройку сильнейших боксеров мира.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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