В команде звездного американского боксера высказались о возможном бое с Усиком 18 сентября, 20:01 Следующий бой Уайлдер проведет против Хелениуса (Фото:Деонтей Уайлдер via Instagram)

Менеджер американского боксера Деонтея Уайлдера Шелли Финкель высказался о возможном бою между его клиентом и украинцем Александром Усиком.

По словам Финкеля, Уайлдер готов провести бой с Усиком, но если не удастся договориться, то у американца есть еще несколько вариантов, сообщает talkSPORT.

Менеджер добавил, что ситуация больше прояснится после боя Уайлдера с Робертом Хелениусом, который состоится 15 октября.



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«На днях мы получили сообщение, что Усик подерется с Уайлдером, если Джошуа проведет поединок с Фьюри. Да, мы открыты к этому, совсем не против.

А если не договоримся, есть Руис и еще несколько вариантов. Но считаю, что пока Фьюри не сразится с Джошуа, мы еще поговорим с Хирном [промоутер Джошуа] после поединка Деонтея с Хелениусом. Все может случиться", - сказал Финкель.

В своем последнем бою Усик раздельным решением судей победил британца Энтони Джошуа.

Ожидалось, что следующим соперником украинца станет Тайсон Фьюри, однако тот решил подраться с Джошуа.

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