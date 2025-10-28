«У него тяжелый удар»: в Британии назвали победителя боя Усик — Уордли

28 октября, 16:07
Александр Усик — непобежденный абсолютный чемпион (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Британский супертяжеловес Дэйв Аллен (24−8−2, 19 КО) скептически оценивает шансы своего соотечественника Фабио Уордли (20−0−1, 19 КО) на победу в потенциальном поединке против Александра Усика (24−0, 15 КО).

Дэйв не ожидал, что Фабио одолеет Джозефа Паркера, но все же он не верит в успех британца в бою против украинца.

«Честно говоря, нельзя сбрасывать этого человека со счетов. Уордли в хорошей форме, он жесткий, у него тяжелый удар. Поэтому нельзя ставить на нем крест. Но представляю ли я его победу над Усиком? Не особо. Не могу представить, что он к нему приблизится.

Впрочем, я был уверен, что Паркер его победит. Я должен признать свою ошибку. Я был очень неправ. Уордли постоянно становится лучше", — цитирует Аллена Seconds.Out.

Напомним, 25 октября Уордли нокаутировал Джозефа Паркера и стал претендентом номер один на титул Усика по версии WBO.

https://www.youtube.com/watch?v=eCNBEHHiHQc&pp=ygURcGFya2VyIHZzIHdhcmRsZXk%3D

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера, анонсировал подготовку к поединку с Александром Усиком в 2026 году.

