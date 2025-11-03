«Усик не вечен»: отец Фьюри назвал боксера, который может нокаутировать украинца

Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением по поводу возможного боя обязательного претендента на титул WBO в хэвивейте Фабио Уордли против абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

Фьюри-старший считает, что британцу пока рано выходить в ринг с украинцем.

«Если бы я управлял карьерой Фабио, то не стал бы устраивать бой с Усиком, потому что в этой игре есть уровни, и он пока не достиг самого высокого. Усик — ловкий боец, у него огромный опыт. Уордли — это пацан, у которого нет любительских боев. Он провел восемь поединков, будучи белым воротничком. Нельзя сразу сделать переход с того уровня на этот».

Джон считает, что Фабио может нокаутировать украинца, однако британцу нужно набраться опыта.

«Не поймите меня неправильно, если он попадет по Усику, то нокаутирует его. Но я бы позволил ему провести еще 4−5 боев, подраться с хорошими соперниками, а затем выпустил бы его, когда он будет готов. Нужно подраться с Усиком в правильный момент. Александр не может драться вечно. Ему уже 38 лет.

Если они выберут правильный момент, то могут увидеть Фабио Уордли из Ипсвича в статусе чемпиона мира в супертяжелом весе, и это будет вполне заслуженно. Он способен на это, но не сейчас", — сказал Фьюри-старший для Boxing King Media.

Напомним, 25 октября Уордли нокаутировал Джозефа Паркера и стал претендентом номер один на титул Усика по версии WBO.

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера, анонсировал подготовку к поединку с Александром Усиком в 2026 году.