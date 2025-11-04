«Будет большим андердогом»: промоутер назвал главную опасность для Усика в следующем бою

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился своим мнением о возможном поединке абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика против обязательного претендента на титул WBO Фабио Уордли.

Промоутер считает, что британцу будет трудно в бою с украинцем, однако он может положиться на свой удар.

«Усик — это совершенно другая история, но в то же время он стареет.

Опять же, безусловно, для Фабио бой с Усиком — это совершенно другой уровень, и он будет огромным андердогом. Но Уордли умеет бить, он готов и не будет бояться дать волю рукам. Впрочем, это другой вызов", — сказал Хирн для The Stomping Ground.

Напомним, 25 октября Уордли нокаутировал Джозефа Паркера и стал претендентом номер один на титул Усика по версии WBO.

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера, анонсировал подготовку к поединку с Александром Усиком в 2026 году.

