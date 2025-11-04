«Будет большим андердогом»: промоутер назвал главную опасность для Усика в следующем бою

4 ноября, 15:29
Поделиться:
Александр Усик должен провести бой с Фабио Уордли (Фото: Queensberry Promotions)

Александр Усик должен провести бой с Фабио Уордли (Фото: Queensberry Promotions)

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился своим мнением о возможном поединке абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика против обязательного претендента на титул WBO Фабио Уордли.

Читайте также:
«Я верю в это». Жертва Фьюри назвал поединок, который сделает Усика лучшим боксером эпохи

Промоутер считает, что британцу будет трудно в бою с украинцем, однако он может положиться на свой удар.

«Усик — это совершенно другая история, но в то же время он стареет.

Реклама

Опять же, безусловно, для Фабио бой с Усиком — это совершенно другой уровень, и он будет огромным андердогом. Но Уордли умеет бить, он готов и не будет бояться дать волю рукам. Впрочем, это другой вызов", — сказал Хирн для The Stomping Ground.

Читайте также:
«Может стать чемпионом». Назван неожиданный боксер, который имеет потенциал достичь уровня Усика

Напомним, 25 октября Уордли нокаутировал Джозефа Паркера и стал претендентом номер один на титул Усика по версии WBO.

https://www.youtube.com/embed/eCNBEHHiHQc?si=pr3qS9A5MPKVZOr6

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера, анонсировал подготовку к поединку с Александром Усиком в 2026 году.

Ранее отец Фьюри назвал боксера, который может нокаутировать украинца.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Фабио Уордли Эдди Хирн

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies