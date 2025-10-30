«Должен защищать свой титул». Промоутер заявил, что начались переговоры о бое Усика с непобежденным боксером

Фабио Уордли не проиграл ни одного боя (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Британский боксер Фабио Уордли (20−0−1, 19 КО) после победы над Джозефом Паркером стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет украинец Александр Усик (24−0, 15 КО)

По словам промоутера Фрэнка Уоррена, уже начались переговоры о бое, сообщает Boxing Scene.

«Сейчас соглашение заключается в том, что Усик должен защищать свой титул WBO против Фабио, мы ведем переговоры.

Если мы не сможем договориться об условиях, дело дойдет до торгов. Победитель торгов определит, где состоится бой, дату, и контракты придется подписать. А потом Усик или подпишет, или нет. Если подпишет — будем иметь бой, а если нет — Фабио станет чемпионом и бой против кого-то другого", — сказал Уоррен.

Ранее британский супертяжеловес Дэйв Аллен скептически оценил шансы своего соотечественника Фабио Уордли на победу в потенциальном поединке против Александра Усика.