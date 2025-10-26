Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Фабио Уордли (20−0−1, 19 КО), анонсировал подготовку к поединку с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24−0, 15 КО).

Накануне Уордли нокаутировал Джозефа Паркера и стал временным чемпионом мира по версии WBO. Эта организация ранее обязала Усика провести защиту титула против победителя боя Паркер — Уордли.

По словам Уоррена, 30-летний британец хочет драться с Усиком за абсолютное чемпионство.

«Все очень просто. Александр — великий чемпион, и он сказал, что хочет драться, он не будет освобождать титулы. Его следующий поединок с Фабио Уордли будет за все четыре пояса. Он [Уордли] заслужил это после такого выступления.

Бой уже санкционирован, поэтому впереди переговоры. Если мы не придем к согласию, состоятся промоутерские торги. Но я уверен, что договоримся", — цитирует Уоррена The Ring.

Промоутер добавил, что поединок может состояться в марте 2026 года в Лондоне или Эр-Рияде.

«Бой, конечно, состоится не раньше следующего года. Думаю, это будет где-то в марте.

Я бы хотел, чтобы бой состоялся в Великобритании. Есть только два варианта — Эр-Рияд или Лондон. На Уэмбли был бы аншлаг", — отметил Уоррен.

Ранее Уордли бросил вызов Усику после впечатляющей победы над Паркером.