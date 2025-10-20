Вернется в 2026 году. В команде Усика рассказали, кто будет следующим соперником украинца

20 октября, 22:53
Александр Усик

Александр Усик (Фото: instagram.com/usykaa)

Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о планах украинца.

В интервью изданию The Ring Лапин сообщил, что Усик готовится вернуться на ринг в первой половине 2026 года, а его следующий соперник определится в поединке Джозеф Паркер — Фабио Уордли.

Победитель боя между Паркером и Уордли, который состоится 25 октября в Лондоне, станет обязательным претендентом по линии WBO.

По словам Лапина, восстановление Усика после травмы спины «идет прекрасно». «Он чувствует себя хорошо и находится в отличной форме», — отметил менеджер.

Лапин также высказал мнение, что у Усика осталось около пяти поединков, однако трилогия с Тайсоном Фьюри маловероятна.

«Теоретически, это [бой с Фьюри] интересная опция, но для кого? Если поклонники бокса этого действительно хотят — возможно. Но по моему мнению, этот раздел уже завершен», — сказал Лапин.

Напомним, Усик дважды победил Фьюри в 2024 году. После этого британец завершил карьеру, но неоднократно заявлял о желании провести трилогию.

В июле Усику нокаутировал Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее президент WBO сообщил, что титул Усика не станет вакантным по крайней мере до конца года.

