Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории 14 мая, 18:35 Цей матеріал також доступний українською Следующий поединок Усик проведет против Джошуа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский супертяжеловес Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.

Украинец сместил с вершины рейтинга Сауля Альвареса, потерявшего лидерство после сенсационного поражения от Дмитрия Бивола.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко остался на седьмой строчке.

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Топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от The Ring:

1. Александр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Иноуэ

4. Эррол Спенс

5. Хуан Франциско Эстрада

6. Сауль Альварес

7. Василий Ломаченко

8. Дмитрий Бивол

9. Джош Тейлор

10. Роман Гонсалес

Ранее промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что реванш его клиента против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинца Александра Усика, вероятно, состоится не в Великобритании.

Перед этим предполагаемой датой реванша между боксерами Хирн назвал 23 июля.





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