Усик — чемпион. The Ring опубликовал новый рейтинг лучших супертяжей мира 18 сентября, 21:38 Александр Усик (Фото:Krzysztof Cwik/Agencja Wyborcza)

Журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира в супертяжелом весе.

Об этом сообщает The Ring.

По версии издания, чемпионом является украинский обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик.

Первое место в рейтинге занимает Тайсон Фьюри. За ним разместились Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.

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Также в топ-10 попали Чжан Чжилей, Энди Руис, Джо Джойс, Луис Ортис, Джозеф Паркер, Филип Хргович, Джаред Андерсон.

Фото: The Ring

The Ring опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории, в котором Усик оказался на третьем месте.

