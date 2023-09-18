Усик — чемпион. The Ring опубликовал новый рейтинг лучших супертяжей мира

18 сентября, 21:38
Поделиться:
Александр Усик (Фото:Krzysztof Cwik/Agencja Wyborcza)

Александр Усик (Фото:Krzysztof Cwik/Agencja Wyborcza)

Журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира в супертяжелом весе.

Об этом сообщает The Ring.

По версии издания, чемпионом является украинский обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик.

Читайте также:
Сложный оппонент. Украинский супертяжеловес проведет бой против экс-соперника Фьюри

Первое место в рейтинге занимает Тайсон Фьюри. За ним разместились Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.

Видео дня

Также в топ-10 попали Чжан Чжилей, Энди Руис, Джо Джойс, Луис Ортис, Джозеф Паркер, Филип Хргович, Джаред Андерсон.

The Ring
Фото: The Ring

The Ring опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории, в котором Усик оказался на третьем месте.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Энтони Джошуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X