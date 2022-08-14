Усик возглавил авторитетный рейтинг лучших супертяжеловесов мира

14 августа, 14:01
20 августа Усик встретится в ринге с Джошуа (Фото:Александр Усик via Instagram)

20 августа Усик встретится в ринге с Джошуа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира в супертяжелой категории по версии BoxRec.

Украинец вышел на первое место, сместив оттуда британского боксера Тайсона Фьюри.

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Примечательно, что следующий соперник Усика британец Энтони Джошуа не вошел даже в тройку лучших супертяжей и занимает четвертое место.

Видео дня

Топ-10 лучших супертяжеловесов по версии BoxRec:

BoxRec
Фото: BoxRec
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Ранее сообщалось, что Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.

В первом поединке Усик победил Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Энтони Джошуа Дерек Чисора

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