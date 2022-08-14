Усик возглавил авторитетный рейтинг лучших супертяжеловесов мира
20 августа Усик встретится в ринге с Джошуа (Фото:Александр Усик via Instagram)
Украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира в супертяжелой категории по версии BoxRec.
Украинец вышел на первое место, сместив оттуда британского боксера Тайсона Фьюри.
Примечательно, что следующий соперник Усика британец Энтони Джошуа не вошел даже в тройку лучших супертяжей и занимает четвертое место.
Топ-10 лучших супертяжеловесов по версии BoxRec:
Ранее сообщалось, что Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.
Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.
В первом поединке Усик победил Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
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