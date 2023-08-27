«У меня чуть сердце не выпрыгнуло»: Зозуля рассказал, кто помог Усику подняться после подлого удара Дюбуа 27 августа, 16:10 Усик восстанавливается после удара ниже пояса (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21−0, 14 КО) одержал победу над Даниэлем Дюбуа в поединке, который прошел во Вроцлаве (Польша).

В пятом раунде произошла ситуация, когда британец нанес удар ниже пояса, из-за которого украинец не мог долго подняться.

Украинский футболист Роман Зозуля рассказал, что происходило в зале после запрещенного удара.

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«Если честно, все кричали: «Вставай». Все верили, что Саня встанет. Мы все знаем Саню, я знаю его с 2014 года, какой у него характер. Когда жена Катя подбежала к рингу, я знал, что он встанет.

Она что-то ему кричала, у меня сердце чуть не выпрыгнуло. Я знал, что он встанет. После слов жены он поднялся", — приводит слова Зозули Megogo.

Ранее сообщалось, что команда Дюбуа подала протест на результат боя с Усиком.

Напомним, украинец вызвал Даниэля на уличную драку.