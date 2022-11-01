Нежные поцелуи и объятия. Усик после визита в США встретился с женой в Лиссабоне — фото 1 ноября, 15:00 Екатерина и Александр Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик встретился со своей женой Екатериной в Лиссабоне.

Фото со встречи избранница обладателя пяти поясов поделилась в Instagram.

На снимках Екатерина и Александр нежно обнимались и целовались после разлуки.

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Усик вернулся в Европу после визита в США на бой своего близкого друга Василия Ломаченко против американца Джемейна Ортиса.

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За океаном Александр успел встретиться с голливудским актером и звездой Людей Икс Лиевом Шрайбером.

Сообщалось, что поединок между Ломаченко и Ортисом завершился победой украинца единогласным решением судей.