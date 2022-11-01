Нежные поцелуи и объятия. Усик после визита в США встретился с женой в Лиссабоне — фото
Екатерина и Александр Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)
Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик встретился со своей женой Екатериной в Лиссабоне.
Фото со встречи избранница обладателя пяти поясов поделилась в Instagram.
На снимках Екатерина и Александр нежно обнимались и целовались после разлуки.
Усик вернулся в Европу после визита в США на бой своего близкого друга Василия Ломаченко против американца Джемейна Ортиса.
За океаном Александр успел встретиться с голливудским актером и звездой Людей Икс Лиевом Шрайбером.
Сообщалось, что поединок между Ломаченко и Ортисом завершился победой украинца единогласным решением судей.