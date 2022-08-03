Подарок для украинцев. Усик выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа

3 августа, 15:53
До боя осталось чуть больше двух недель (Фото:Александр Усик via Instagram)

До боя осталось чуть больше двух недель (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский боксер Александр Усик выкупил права на трансляцию реванша с британцем Энтони Джошуа, благодаря чему бой можно будет посмотреть бесплатно.

Об этом рассказал промоутер Усика Александр Красюк в интервью YouTube-каналу Mixed Zone by Dream Bigger.

По словам Красюка, кто не имеет доступа к интернету или Megogo, сможет смотреть этот поединок в прямом эфире на телеканале Суспільне.

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Также бой будет доступен на официальном YouTube-канале Александра Усика.

«Бесплатная трансляция — это подарок Александра Усика, потому что он за свой счет получил эти права, и бесплатно хочет передать всему украинскому народу, чтобы этот поединок каждый желающий украинец мог наблюдать в прямом эфире», — сказал Красюк.

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Промоутер добавил, что есть задача сделать максимальное количество контактов с аудиторией, чтобы благотворительный фонд Усика смог собрать деньги для Украины.

«Во время прямого эфира каждый желающий сможет с помощью QR-кода внести вклад в победу. Также все деньги от спонсоров, которые будут помогать этой трансляции, будут переходить в фонд Александра Усика и будут направлены на помощь Украине», — добавил Красюк.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.

В первом поединке Усик победил Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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