Усик вышел на титульный бой с Дюбуа под живую музыку — видео

27 августа, 00:31
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Александр Усик (Фото:Krzysztof Cwik/Agencja Wyborcza)

Александр Усик (Фото:Krzysztof Cwik/Agencja Wyborcza)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) возглавил вечер бокса от промоутерской компании K2 Promotions Ukraine во Вроцлаве (Польша).

Украинский боксер проводит поединок против обладателя пояса WBA World Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО).

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Усик вышел на титульный бой под живую песню «Братья» в исполнении Василия Жадана.

Видео дня

Украинец же был одет в футболке, на которой он сам и изображен.

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Напомним, на NV Sport доступна онлайн-трансляция боя.

Ранее сообщалось, что Беринчик в кровавой зарубе одолел шведа и защитил чемпионский пояс.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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