Усик вышел на титульный бой с Дюбуа под живую музыку — видео
Александр Усик (Фото:Krzysztof Cwik/Agencja Wyborcza)
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) возглавил вечер бокса от промоутерской компании K2 Promotions Ukraine во Вроцлаве (Польша).
Украинский боксер проводит поединок против обладателя пояса WBA World Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО).
Усик вышел на титульный бой под живую песню «Братья» в исполнении Василия Жадана.
Украинец же был одет в футболке, на которой он сам и изображен.
Напомним, на NV Sport доступна онлайн-трансляция боя.
Ранее сообщалось, что Беринчик в кровавой зарубе одолел шведа и защитил чемпионский пояс.