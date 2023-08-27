Усик вышел на титульный бой с Дюбуа под живую музыку — видео 27 августа, 00:31 Александр Усик (Фото:Krzysztof Cwik/Agencja Wyborcza)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) возглавил вечер бокса от промоутерской компании K2 Promotions Ukraine во Вроцлаве (Польша).

Украинский боксер проводит поединок против обладателя пояса WBA World Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО).

Усик вышел на титульный бой под живую песню «Братья» в исполнении Василия Жадана.

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Украинец же был одет в футболке, на которой он сам и изображен.

C'est au tour du champion Oleksandr Usyk de faire son entrée #UsykDubois pic.twitter.com/0uvaPs6Jpm — BOXEMAG (@BoxeMag_com) August 26, 2023

Напомним, на NV Sport доступна онлайн-трансляция боя.

Ранее сообщалось, что Беринчик в кровавой зарубе одолел шведа и защитил чемпионский пояс.