«Ты — алкоголик». Усик оскорбил Фьюри и сделал прогноз на возможный бой с британцем

23 октября, 21:55
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Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик оскорбил британского обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри и сделал прогноз на свой потенциальный бой с ним.

Мнением о своем возможном сопернике уроженец Крыма поделился в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

«Тайсон Фьюри, ты — borracho. Что значит borracho? Это человек, употребляющий алкоголь. Алкоголик.

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Тайсон Фьюри, ты — borracho. Это будет легкая победа над ним", — заявил непобежденный украинец.

34-летний Фьюри на профессиональном ринге провел 33 боя и одержал 32 победы. Один поединок с его участием завершился вничью.

35-летний Усик за карьеру провел 20 боев. Все они завершились победами украинца.

Ранее Александр заявил, что Фьюри сошел с ума, согласившись на третий бой против своего соотечественника Дерека Чисоры.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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