«Это я бы устроил». Усик выразил готовность провести бой со звездой российского бокса Поветкиным 9 ноября, 11:07 На счету 35-летнего Усика 20 боев на профессиональном ринге (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик выразил готовность провести бой с россиянином Александром Поветкиным.

Слова обладателя пяти поясов в королевском дивизионе приводит Іnteria.

«Я столько раз побеждал россиян. Для чего мне нужен еще один бой против одного из них?

Что касается Поветкина, который заявил, что может вернуться в ринг, то это я бы устроил. У меня не было бы выбора, кроме как просто сильно его побить", — сказал украинец.

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На счету 35-летнего Усика 20 боев на профессиональном ринге. Все они завершились победами украинца.

Поветкин объявил о завершении карьеры летом текущего года. На его счету 36 побед, три поражения и одна ничья в 40 боях.