«Пузо, ты где?». Усик потроллил Фьюри за лишний вес — видео

13 января, 22:55
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Усик и Фьюри уже неоднократно встречались вне ринга (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Усик и Фьюри уже неоднократно встречались вне ринга (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский боксер Александр Усик обратился к своему потенциальному сопернику британскому супертяжеловесу Тайсону Фьюри.

Усик в футболке с логотипом футбольного клуба Полесье записал видео из спортзала и опубликовал его в своем аккаунте в Twitter.

В видеоролике украинец призвал Фьюри к бою и потроллил британца за лишний вес.

Видео дня

" Пузо, ты где?", - обратился Усик к Фьюри.

https://twitter.com/usykaa/status/1613964923754659841?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1613964923754659841%7Ctwgr%5E6217bf61365b7984c952cd81cff57fae3e65aa14%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F610826-video-nikak-ne-dozhdetsya-usik-snova-vyzval-fyuri-na-boy

Это уже не первый раз Усик высмеял Фьюри за лишние килограммы. Ранее он также назвал британца пузатым и продемонстрировал свою форму.

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Ожидается, что бой между Усиком и Фьюри может произойти в феврале или марте 2023 года.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен выразил уверенность, что контракт на поединок удастся подписать.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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