«Пузо, ты где?». Усик потроллил Фьюри за лишний вес — видео
Усик и Фьюри уже неоднократно встречались вне ринга (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Украинский боксер Александр Усик обратился к своему потенциальному сопернику британскому супертяжеловесу Тайсону Фьюри.
Усик в футболке с логотипом футбольного клуба Полесье записал видео из спортзала и опубликовал его в своем аккаунте в Twitter.
В видеоролике украинец призвал Фьюри к бою и потроллил британца за лишний вес.
" Пузо, ты где?", - обратился Усик к Фьюри.
Это уже не первый раз Усик высмеял Фьюри за лишние килограммы. Ранее он также назвал британца пузатым и продемонстрировал свою форму.
Ожидается, что бой между Усиком и Фьюри может произойти в феврале или марте 2023 года.
Ранее промоутер Фрэнк Уоррен выразил уверенность, что контракт на поединок удастся подписать.