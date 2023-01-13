«Пузо, ты где?». Усик потроллил Фьюри за лишний вес — видео 13 января, 22:55 Усик и Фьюри уже неоднократно встречались вне ринга (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский боксер Александр Усик обратился к своему потенциальному сопернику британскому супертяжеловесу Тайсону Фьюри.

Усик в футболке с логотипом футбольного клуба Полесье записал видео из спортзала и опубликовал его в своем аккаунте в Twitter.

В видеоролике украинец призвал Фьюри к бою и потроллил британца за лишний вес.

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" Пузо, ты где?", - обратился Усик к Фьюри.

Это уже не первый раз Усик высмеял Фьюри за лишние килограммы. Ранее он также назвал британца пузатым и продемонстрировал свою форму.

The Middleweight is here!🚀

Where are you Belly? @Tyson_Fury pic.twitter.com/zTTcIwDc35 — Alexander Usyk (@usykaa) January 10, 2023

Ожидается, что бой между Усиком и Фьюри может произойти в феврале или марте 2023 года.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен выразил уверенность, что контракт на поединок удастся подписать.