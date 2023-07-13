Яркий танец и отличное настроение. Усик зачитал патриотический рэп на битве взглядов с Дюбуа — видео
Александр Усик (Фото:Reuters/Paul Childs)
Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик и британский боксер Даниэль Дюбуа встретились перед титульным поединком.
Боксеры провели третью битву взглядов, которая запомнилась перформансом украинского спортсмена.
Усик зачитал патриотический рэп, чем удивил Дюбуа и присутствующих в зале.
Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.
Отметим, что украинец кардинально сменил имидж перед поединком с Дюбуа.
Ранее сообщалось, что британец оставил грозное послание Александру перед титульным боем.