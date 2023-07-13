Яркий танец и отличное настроение. Усик зачитал патриотический рэп на битве взглядов с Дюбуа — видео

13 июля, 17:10
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Александр Усик (Фото:Reuters/Paul Childs)

Александр Усик (Фото:Reuters/Paul Childs)

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик и британский боксер Даниэль Дюбуа встретились перед титульным поединком.

Боксеры провели третью битву взглядов, которая запомнилась перформансом украинского спортсмена.

Усик зачитал патриотический рэп, чем удивил Дюбуа и присутствующих в зале.

Видео дня

Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.

Отметим, что украинец кардинально сменил имидж перед поединком с Дюбуа.

Ранее сообщалось, что британец оставил грозное послание Александру перед титульным боем.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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