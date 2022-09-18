Солидная сумма. СМИ раскрыли состояние Усика, заработанное в боксе

18 сентября, 15:00
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На начало 2022 года состояние Усика оценивалось в 17 млн долларов (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

На начало 2022 года состояние Усика оценивалось в 17 млн долларов (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

За свою боксерскую карьеру на профессиональном ринге украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик заработал 52 млн долларов, сообщает Marca со ссылкой на Sportekz.

Еще в 2020 году состояние непобежденного уроженца Крыма оценивалось в «скромные» 4 млн долларов.

Однако все в финансовом плане изменилось для украинца благодаря двум его победам над британцем Энтони Джошуа.

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На начало 2022 года состояние Усика уже оценивалось в 17 млн долларов. После же его второй победы над Джошуа оно выросло до 52 млн долларов.

Эта сумма учитывает только гарантированные доходы, которые Александр получил за свои бои на профессиональном ринге. Если же добавить к ней отчисления за платы за просмотр и ТВ-права, то она существенно увеличится.

Ранее Усик заявил, что своим следующим соперником он хотел бы видеть американца Дионтея Уайлдера.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик

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