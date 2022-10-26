«Он — как танк». Усик назвал боксера, с которым хотел бы избежать боя 26 октября, 16:47 На счету 35-летнего Усика 20 побед в 20 боях (Фото:usykaa/Instagram)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик заявил, что не хотел бы встретиться в ринге с непобежденным британцем Джо Джойсом.

Неожиданное заявление уроженец Симферополя сделал в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

«Нет, я не хочу с ним драться, он — как танк. Вы видели его поединки? Шутки в сторону, я хочу драться за титулы», — сказал Александр.

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Усик и Джойс встречались в ринге в 2013 году во время выступлений в любителях. Тогда победу одержал украинец.

Оба боксера являются непобежденными в профессионалах. На счету 35-летнего Усика 20 побед, у 37-летнего Джойса — 15 выигрышных поединков.

Ранее Джо после победы над новозеландцем Джозефом Паркером получил временный пояс WBC и поставил ультиматум Усику.