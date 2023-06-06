«Больные люди, которые неизлечимы»: Усик жестко прошелся по россиянам 6 июня, 21:00 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик резко высказался о россиянах, которые поддерживают войну в Украине.

Украинский чемпион заявил, что каждый день враг наносит свирепые удары, которые убивают мирных граждан.

«Внутри себя трудно пережить то, что происходит в стране: сколько людей умирает, сколько разрушают у нас зданий. Ракеты прилетают в больницу, жилой дом, просто на дорогу. Если враг говорит, что бьет по военной инфраструктуре — это все ложь. Я вижу, куда они бьют. Каждый день мы видим, куда они бьют. Они бьют по электростанциям, мостам, госпиталям. Это терроризм, потому что по-другому я не могу назвать такие действия.

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Конечно, каждый день тяжело. Я сегодня проснулся в час ночи от взрывов. Мы сразу с женой и дочкой пошли в укрытие. Когда я выезжал, я общался со своим другом по телефону, и он говорил, что прилетела ракета, погибли совсем маленькие дети с родителями".

Усик заявил, что россияне — больные люди, ведь они радуются гибели мирного населения.

«Когда ты это каждый день слышишь в новостях, возникает внутренняя невероятная злость, гнев к тем людям, которые делают такие ужасные вещи. При этом они еще и кричат, что они молодцы, что они что-то или кого-то защищают. Это вообще больные люди, которые, как мне кажется, даже неизлечимы», — сказал Усик в интервью KOLOSEUM.

Ранее сообщалось, что Усик заступился за Ломаченко, отреагировав на критику украинца.

Напомним, Александр сделал необычное предложение Зеленскому.