«За дискредитацию РФ». Усика лишили еще одного звания в оккупированном Крыму 26 апреля, 17:27 Цей матеріал також доступний українською Александр Усик уже начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа (Фото:Александр Усик/Instagram)

Украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика лишили звания «Почетного жителя Симферополя».

Усик получил звание «Почетный гражданин Симферополя» в августе 2012 года, однако теперь оккупационные власти города решили отобрать у боксера эту награду, сообщает Крыминформ.

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В заявлении так называемого городского совета Симферополя объяснили такое решение тем, что Усик своими действиями якобы дискредитирует РФ и Крым.

Ранее из-за «активной антироссийской деятельности» оккупационные власти Крыма отобрали у Усика награду «За верность долгу».

После начала российского вторжения Усик находился в теробороне Киева, но впоследствии принял решение покинуть Украину для подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Украинский боксер заявил, что таким образом он принесет Украине больше пользы.

Ранее сообщалось, что Усик вместе со своей командой создал благотворительный фонд Usyk Foundation для помощи украинцам и воинам ВСУ.

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