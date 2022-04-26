«За дискредитацию РФ». Усика лишили еще одного звания в оккупированном Крыму

26 апреля, 17:27
Цей матеріал також доступний українською
Александр Усик уже начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа (Фото:Александр Усик/Instagram)

Александр Усик уже начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа (Фото:Александр Усик/Instagram)

Поддержи НВ

Украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика лишили звания «Почетного жителя Симферополя».

Усик получил звание «Почетный гражданин Симферополя» в августе 2012 года, однако теперь оккупационные власти города решили отобрать у боксера эту награду, сообщает Крыминформ.

Видео дня

В заявлении так называемого городского совета Симферополя объяснили такое решение тем, что Усик своими действиями якобы дискредитирует РФ и Крым.

Читайте также:

Реван Усик — Джошуа, вероятно, состоится 23 июля (Фото:telegraph.co.uk) Промоутер назвал наиболее вероятную дату проведения реванша Усика и Джошуа

Ранее из-за «активной антироссийской деятельности» оккупационные власти Крыма отобрали у Усика награду «За верность долгу».

После начала российского вторжения Усик находился в теробороне Киева, но впоследствии принял решение покинуть Украину для подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Украинский боксер заявил, что таким образом он принесет Украине больше пользы.

Ранее сообщалось, что Усик вместе со своей командой создал благотворительный фонд Usyk Foundation для помощи украинцам и воинам ВСУ.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым Бокс Александр Усик

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X