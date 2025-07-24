Леннокс Льюис назвал наследника Усика в боксе

24 июля, 15:40
Поделиться:
Мозес Итаума и Александр Усик (Фото: Коллаж NV)

Мозес Итаума и Александр Усик (Фото: Коллаж NV)

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис рассказал, кто из современных боксеров в будущем сможет повторить успех 38-летнего Александра Усика (24−0, 15 КО).

Читайте также:
«Время было не на моей стороне»: Леннокс Льюис объяснил, почему отказался от реванша с Виталием Кличко

Легенда бокса считает, что 20-летний британский супертяжеловес Мозес Итаума (12−0, 10 КО) станет новой звездой королевского дивизиона после эпохи украинца.

«Мой выбор — Итаума. В Британии сейчас большое количество действительно замечательных тяжеловесов, но Мозес — лучший», — рассказал Льюис для Talksport.

Реклама

Отметим, что Мозеса часто сравнивают с самым молодым чемпионом в истории хевивейта Майком Тайсоном, который завоевал свой первый мировой титул именно в 20 лет.

Напомним, 19 июля Александр снова стал абсолютом в супертяжелом весе, нокаутировав Дюбуа. После поединка он назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.

Сообщалось, что Усик рискует потерять статус абсолютного чемпиона мира — один его пояс могут забрать.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Александр Усик Бокс Мозес Итаума Леннокс Льюис

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies