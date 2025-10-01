Бразильский боксерский совет объявил дисциплинарные санкции после того, как выставочный бой между экс-бойцом ММА Вандерлеем Силвой и бывшим двукратным чемпионом мира по боксу Аселино Фрейтасом завершился крупной стычкой между командами спортсменов.

В ночь на 28 сентября 50-летний Аселино (41−2, КО 34) одержал победу дисквалификацией из-за многочисленных нарушений правил со стороны 49-летнего Вандерлея (35−14−1, 27 КО). После этого прямо на ринге началась массовая драка, в ходе которой Силва пропустил мощный удар и оказался на канвасе.



Как пишет MMAFighting, самое суровое наказание получил тренер Силвы — Андре Дида дважды ударил Фрейтаса в лицо во время схватки. Как следствие, он получил бан на 365 дней и не сможет посещать любые боксерские мероприятия на территории Бразилии на время отстранения.

OH MY GOD…



Wanderlei Silva just got knocked out COLD in a brawl after his boxing match 😳



pic.twitter.com/hEw4miYeje — Championship Rounds (@ChampRDS) September 28, 2025

Оба боксера также не избежали санкций — им назначено по 180 дней дисквалификации от боев.

В то же время сын Аселино, Рафаэль Фрейтас, который вырубил Силву, не был дисквалифицирован. Дело в том, что он не был участником команды спортсмена. Комиссия не может наложить на него санкции, но рекомендовали соответствующим структурам отстранить его от участия в боксерских соревнованиях на неопределенный срок. Другие участники драки получили бан сроком от двух до двенадцати месяцев.



Отметим, сначала Вандерлей должен был драться с другим бывшим бойцом ММА Витором Белфортом, однако тот снялся с поединка из-за сотрясения мозга, которое получил на тренировке. Силва был тяжелее Фрейтаса на 20 кг.

Добавим, что 49-летний бразилец является именитой экс-звездой смешанных боевых искусств. Вандерлей соревновался в чемпионатах Pride Fighting Championships of Japan и Ultimate Fighting Championship (UFC). Он является рекордсменом с наибольшим количеством побед, нокаутов, защит титула и самой длинной победной серией в истории PRIDE. В этом промоушене в свое время Силва был чемпионом в среднем весе и чемпионом турнира Grand Prix PRIDE.

В последнее время Вандерлей дрался в полутяжелом и тяжелом весе в Bellator. В прошлом году бразилец попал в Зал славы UFC.

