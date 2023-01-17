В Днепре попрощались с тренером по боксу, погибшим от ракетного удара по многоэтажке — фото 17 января, 17:44 Михаила Кореновского похоронили в Днепре на Запорожском кладбище (Фото:Общественное Днепр)

В Днепре простились с украинским тренером по боксу Михаилом Кореновским, погибшим в результате российского ракетного удара по многоэтажке в субботу, 14 января.

Церемония прощания прошла в игровом зале Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта, сообщает Федерация бокса Украины в Facebook.

Провести в последний путь Кореновского пришли сотни людей. Тренера похоронили в Днепре на Запорожском кладбище.

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Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.

Днем в субботу, 14 января, российские оккупанты попали ракетой X-22 в жилую девятиэтажку в Днепре. По последним данным, в результате удара погибли 44 человека, в том числе пять детей.