В Днепре попрощались с тренером по боксу, погибшим от ракетного удара по многоэтажке — фото

17 января, 17:44
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Михаила Кореновского похоронили в Днепре на Запорожском кладбище (Фото:Общественное Днепр)

Михаила Кореновского похоронили в Днепре на Запорожском кладбище (Фото:Общественное Днепр)

В Днепре простились с украинским тренером по боксу Михаилом Кореновским, погибшим в результате российского ракетного удара по многоэтажке в субботу, 14 января.

Церемония прощания прошла в игровом зале Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта, сообщает Федерация бокса Украины в Facebook.

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Провести в последний путь Кореновского пришли сотни людей. Тренера похоронили в Днепре на Запорожском кладбище.

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Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.

Днем в субботу, 14 января, российские оккупанты попали ракетой X-22 в жилую девятиэтажку в Днепре. По последним данным, в результате удара погибли 44 человека, в том числе пять детей.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Похороны Город Днепр Смерть

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