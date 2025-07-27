На этих выходных в мексиканском городе Веракрус состоялся вечер бокса, в рамках которого на профессиональном ринге могла дебютировать 12-летняя Ромина Кастан.

Она должна была драться против 21-летней Гвадалупе Медины (3−1, КО 0).

Президент WBC Маурисио Сулейман связался с агентством Tigre’s Boxing, убедив отменить дебют ребенка на профессиональной арене.

«Я рад сообщить, что 12-летняя Ромина Кастан не будет драться завтра. WBC будет консультировать ее отца и поддерживать любительскую карьеру Кастан», — написал Сулейман в Твиттере.

Известно, что Кастан начала заниматься боксом в шесть лет, а боксировать на любительском ринге с восьми и одержала 50 побед. Девочка тренируется под руководством своего отца Исаака Кастана.

Сообщается, что если бы этот бой состоялся, то вошел в Книгу рекордов Гиннеса — Кастан была бы самой молодой боксеркой, которая провела поединок на профи-ринге.

В истории бокса есть легенда о британском боксере Ниппере Пэте Дэйли, который дебютировал на профессиональном ринге в 1923-м в 10 лет, провел 119 поединков (99−11−8) и завершил карьеру в 1931-м в 18 лет. Историю о нем рассказывал внук Дэйли. Это может быть правдой, но в те времена не было любительского бокса, дети боксировали наравне с другими.

Самым известным подтвержденным случаем раннего дебюта является старт профессиональной карьеры мексиканского чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса в 15 лет.

