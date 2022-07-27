Свои бои выиграл нокаутами в 1-м раунде. Непобежденный 18-летний боксер скончался после двух нокдаунов на тренировке — СМИ 27 июля, 13:00 На профессиональном ринге Миракл провел два боя (Фото:The Sun)

Непобежденный 18-летний нигерийский боксер Миракл Амаезе скончался после того, как дважды оказался в нокдауне во время спарринга, сообщает The Sun.

Полутяжеловес потерял сознание после второго падения на канвас. Его доставили в больницу Лагоса, но спасти ему жизнь медики не смогли.

На профессиональном ринге Миракл провел два боя. Оба он выиграл нокаутом в первом раунде.

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Отмечается, что в Нигерии Амаезе считался надеждой местного бокса.

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