Свои бои выиграл нокаутами в 1-м раунде. Непобежденный 18-летний боксер скончался после двух нокдаунов на тренировке — СМИ

27 июля, 13:00
На профессиональном ринге Миракл провел два боя (Фото:The Sun)

На профессиональном ринге Миракл провел два боя (Фото:The Sun)

Непобежденный 18-летний нигерийский боксер Миракл Амаезе скончался после того, как дважды оказался в нокдауне во время спарринга, сообщает The Sun.

Полутяжеловес потерял сознание после второго падения на канвас. Его доставили в больницу Лагоса, но спасти ему жизнь медики не смогли.

На профессиональном ринге Миракл провел два боя. Оба он выиграл нокаутом в первом раунде.

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Отмечается, что в Нигерии Амаезе считался надеждой местного бокса.

Сообщалось, что в бою с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по боксу Олег Прудкий.

Ранее в боях за Мариуполь погиб украинский боксер Артем Моша.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Нигерия Смерть

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