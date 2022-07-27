Свои бои выиграл нокаутами в 1-м раунде. Непобежденный 18-летний боксер скончался после двух нокдаунов на тренировке — СМИ
На профессиональном ринге Миракл провел два боя (Фото:The Sun)
Непобежденный 18-летний нигерийский боксер Миракл Амаезе скончался после того, как дважды оказался в нокдауне во время спарринга, сообщает The Sun.
Полутяжеловес потерял сознание после второго падения на канвас. Его доставили в больницу Лагоса, но спасти ему жизнь медики не смогли.
На профессиональном ринге Миракл провел два боя. Оба он выиграл нокаутом в первом раунде.
Отмечается, что в Нигерии Амаезе считался надеждой местного бокса.
Сообщалось, что в бою с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по боксу Олег Прудкий.
Ранее в боях за Мариуполь погиб украинский боксер Артем Моша.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.