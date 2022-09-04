Вторая победа за год. Боксер с почти 150 поражениями за карьеру отправил соперника в стоячий нокаут в первом раунде — видео 4 сентября, 11:23 За карьеру ван Поетч проиграл 148 боев (Фото:Льюис ван Поетч via Twitter)

Британский боксер Льюис ван Поетч сотворил настоящую сенсацию в бою против своего соотечественника Дерека Ренфрю.

Поединок был завершен спустя несколько секунд после его начала. Ван Поетч сразу же пошел в атаку и нанес несколько ударов в голову сопернику.

Когда Ренфрю перестал реагировать на атаки Льюиса, рефери сразу же остановил бой, зафиксировав стоячий нокаут.

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Интересно, что для 31-летнего ван Поетча это всего 11-я победа в карьере и вторая в 2022 году. Он проиграл 148 боев, еще три поединка с его участием завершились вничью.

31-летний Ренфрю потерпел третье поражение на профессиональном ринге. На его счету также девять побед и одна ничья.

Ранее в США боксер нокаутировал соперника молниеносным ударом после дружественного жеста.

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