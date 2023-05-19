Закрытая вечеринка: Соперник Ломаченко разделся на церемонии взвешивании 19 мая, 22:47 Девин Хейни (Фото:Matchroom Boxing)

Абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Девин Хейни и бывший обладатель поясов в трех дивизионах Василий Ломаченко прошли церемонию взвешивания.

Боксеры приняли участие в закрытом мероприятии, на котором свесились перед титульным поединком.

Взвешивание проходило за закрытой дверью, куда не пустили фанатов и представителей СМИ.

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Как сообщает Boxing Scene, американский чемпион изначально показал 135,1 фунта при лимите 135,0 (61,2 кг). Хейни пришлось раздеться, чтобы уложиться в вес — 134,9 фунта.

Отметим, что Ломаченко с первого раза показал нужный вес.

Результаты взвешивания Ломаченко — Хейни:

Василий Ломаченко — 61,2 кг

Девин Хейни — 61,1 кг

Напомним, бой Василий Ломаченко — Девин Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США).

Ранее сообщалось, что украинец саркастично ответил сопернику на обвинения в «грязной» тактике боя.