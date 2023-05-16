«Я старый андердог». Ломаченко готов проиграть Хейни чемпионский бой 16 мая, 12:46 Бой Ломаченко — Хейни состоится 20 мая (Фото:Top Rank)

Украинский боксер Василий Ломаченко (17−2, 11 КО) оценил свое положение в чемпионском поединке против Дэвина Хейни (29−0, 15 КО).

«Мне нравится быть андердогом. Для меня это лучше, чем было. Раньше многие говорили: «О, это будет легко для Ломы». Когда ты андердог, тебе просто нужно быть самим собой. Я знаю, что Хейни — умный боксер. Он разбирается в боксе и знает, что нужно делать на ринге. Я понимаю его уровень. Для меня это будет нелегко, но реально.

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Хейни находится под большим давлением, чем я. Для меня это хорошо. Это дает мне мотивацию. Ему нужно волноваться над этим. Меня не смущать проигрыш, я же андердог и старый боксер" - сказал Ломаченко в комментарии Top Rank Boxing.

Напомним, что Ломаченко встретится с Девином Хейни 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena. Боксеры сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Также известный боксер назвал преимущество Ломаченко в бою против Хейни.