«Великий чемпион»: Фьюри расхвалил Ломаченко, который завершил карьеру боксера

Фьюри-старший похвалил украинского боксера, выделив его сильные качества.

«Он был невероятным в профессионалах. Это была настоящая наука — наблюдать за его боксом. Он был здесь, а уже через мгновение его там нет. Это редкий навык.

У него была способность, которую очень редко можно увидеть у бойцов. Он умел рассчитывать дистанцию — и делал это еще до того, как соперник собирался атаковать. Вот такой у него был уровень. Все решали миллисекунды, его тайминг. Он — выдающийся боец, великий чемпион", — сказал Фьюри-старший в интервью Pro Boxing Fans.

Напомним, что 37-летний Ломаченко в начале июня объявил о завершении карьеры.

