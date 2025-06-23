«Великий чемпион»: Фьюри расхвалил Ломаченко, который завершил карьеру боксера
Василий Ломаченко завершил карьеру боксера (Фото: instagram.com/lomus_official/)
Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением относительно Василия Ломаченко.
Фьюри-старший похвалил украинского боксера, выделив его сильные качества.
«Он был невероятным в профессионалах. Это была настоящая наука — наблюдать за его боксом. Он был здесь, а уже через мгновение его там нет. Это редкий навык.
У него была способность, которую очень редко можно увидеть у бойцов. Он умел рассчитывать дистанцию — и делал это еще до того, как соперник собирался атаковать. Вот такой у него был уровень. Все решали миллисекунды, его тайминг. Он — выдающийся боец, великий чемпион", — сказал Фьюри-старший в интервью Pro Boxing Fans.
Напомним, что 37-летний Ломаченко в начале июня объявил о завершении карьеры.
