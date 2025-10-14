Фаулер считает украинца лучшим боксером-любителем в истории, а также поддерживает мнение о том, что у Ломаченко украли победу в бою с Девином Хейни в 2023 году.

«Лучший боксер-любитель всех времен — Василий Ломаченко. Жаль, что его профессиональная карьера была не такой же, но он все равно победил Хейни», — написал Фаулер в соцсети X.

Напомним, на протяжении любительской карьеры Ломаченко дважды выигрывал олимпийское золото (2008, 2012), становился чемпионом мира и Европы. В целом одержал 396 побед и потерпел лишь одно поражение на уровне любителей.

На профессиональном ринге Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях.

В июне этого года Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры. В своем последнем поединке украинец нокаутировал Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF.