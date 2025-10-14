Британец Фаулер назвал лучшего боксера-любителя в истории — это украинец

14 октября, 18:31
Поделиться:
Василий Ломаченко (Фото: instagram.com/lomus_official)

Василий Ломаченко (Фото: instagram.com/lomus_official)

Бывший британский боксер Энтони Фаулер (16−2, 12 КО) поделился мыслями о достижениях Василия Ломаченко (18−3, 12 КО).

Читайте также:
«Чем выше поднимаешься, тем труднее»: чемпион мира назвал главную проблему Ломаченко в карьере

Фаулер считает украинца лучшим боксером-любителем в истории, а также поддерживает мнение о том, что у Ломаченко украли победу в бою с Девином Хейни в 2023 году.

«Лучший боксер-любитель всех времен — Василий Ломаченко. Жаль, что его профессиональная карьера была не такой же, но он все равно победил Хейни», — написал Фаулер в соцсети X.

Реклама

Напомним, на протяжении любительской карьеры Ломаченко дважды выигрывал олимпийское золото (2008, 2012), становился чемпионом мира и Европы. В целом одержал 396 побед и потерпел лишь одно поражение на уровне любителей.

На профессиональном ринге Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях.

Читайте также:
«Именно так делали настоящие чемпионы»: бывший менеджер Кличко обратился к Усику

В июне этого года Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры. В своем последнем поединке украинец нокаутировал Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies