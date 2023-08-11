Уходит в отпуск. Из-за войны в Украине Ломаченко не планирует выходить в ринг в ближайшее время
Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о планах украинского боксера Василия Ломаченко.
В комментарии Стиву Киму Арум заявил, что война России против Украины не позволяет боксеру сосредоточиться на боях и заставляет взять отпуск.
«Ломаченко отказывается проводить бой в этом году. Он хочет взять отпуск.
Эта лайновая ситуация все еще продолжается в Украине, все приблизиться к месту, где он живет — рядом с Одессой, которую бомбардируют. Он действительно не может сосредоточиться на боях. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к Шакуру", — сказал Арум.
Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко близок к чемпионскому поединку с непобедимым американцем Шакуром Стивенсоном.