Уходит в отпуск. Из-за войны в Украине Ломаченко не планирует выходить в ринг в ближайшее время

11 августа, 15:24
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Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о планах украинского боксера Василия Ломаченко.

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В комментарии Стиву Киму Арум заявил, что война России против Украины не позволяет боксеру сосредоточиться на боях и заставляет взять отпуск.

«Ломаченко отказывается проводить бой в этом году. Он хочет взять отпуск.

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Эта лайновая ситуация все еще продолжается в Украине, все приблизиться к месту, где он живет — рядом с Одессой, которую бомбардируют. Он действительно не может сосредоточиться на боях. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к Шакуру", — сказал Арум.

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Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко близок к чемпионскому поединку с непобедимым американцем Шакуром Стивенсоном.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Война России против Украины

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