Украинец, но не Усик: известный тренер назвал боксера с самым высоким IQ

26 июля, 17:56
Леонид Лоивский (Фото: ФБУ)

Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский поделился мыслями о решении Василия Ломаченко завершить карьеру.

Специалист считает, что экс-чемпион мира имеет невероятный боксерский интеллект.

«Ломаченко — выдающийся спортсмен. У него фантастическое боксерское IQ — лучшее в мире на сегодня. Мы не знаем точного состояния его здоровья, но он провел очень много поединков.

Конечно, хотелось бы увидеть его еще раз в ринге. Тем более, что в последних боях к нему относились не совсем справедливо. Думаю, это также сыграло свою роль.

Но главная причина завершения карьеры — накопленные травмы. Слышал, что у него серьезные проблемы со спиной", — цитирует Лоивского sport-express.ua.

37-летний Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры в июне этого года.

Напомним, 19 июля друг Ломаченко Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в главном событии вечера бокса на лондонском стадионе Уэмбли и стал абсолютным чемпионом мира.

