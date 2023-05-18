«Немного забудут о плохой ситуации»: Ломаченко объяснил, зачем украинцам смотреть его бой 18 мая, 20:07 Василий Ломаченко (Фото:Instagram)

Бывший чемпион мира в трех дивизиона Василий Ломаченко проведет поединок против Девина Хейни за звание абсолютного чемпиона в легком весе.

Спортсмен считает, что его бой с американец позволит украинцам немного отвлечься от войны.

«Надеюсь, что смогу поднять настроение украинцам. Я верю, что во время боя люди немного забудут о плохой ситуации и переключатся с войны на этот поединок. Конечно, мне сложно сконцентрироваться на бое, но я должен оставаться сфокусированным и показать себя с лучшей стороны».

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«Если говорить о будущем, то я не знаю, ведь я сосредоточен на этом поединке. Никто не знает, что в нем произойдет. Что случится, когда я вернусь в Украину? Мы не знаем, как оно будет с войной. Так что это слишком далеко», — сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, бой Василий Ломаченко — Девин Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США).

Ранее сообщалось, что боксер выдал странный прогноз о завершении войны в Украине.