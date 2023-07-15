«Я был слишком крутым». Ломаченко рассказал о чем сожалеет, вспомнив ошибку молодости 15 июля, 20:40 Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/lomachenkovasiliy)

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17−3, 11 КО) заявил, что жалеет о том, что делал татуировки.

По словам украинского спортсмена, он сделал несколько памятных тату, однако сейчас сожалеет о них.

«Я был молодым парнем и хотел выделиться. Сейчас нахожу ответ так — наверное, хотел выделиться. И ты начинаешь набивать себе какие-то татуировки на тело, чтобы, возможно, казаться лучше других.

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Сегодня я понимаю, что нам тело дали чистым — оно чистым и должно оставаться. Так что если кто-то захочет сделать себе татуировку, то очень не советую. Когда повзрослеете, поймете и вспомните, что я вам сегодня рассказал.

Отец также говорил мне, что не надо делать татуировки, пытался объяснить, предотвратить и остановить, но на тот момент я уже был слишком крутым. Я считал, что настолько крут, что могу сделать себе татуировку".

Ломаченко признался, что не гордиться своими татуировками.

«На руке не единственная татуировка. У меня есть несколько татуировок на теле, но я не горжусь этим», — сказал Ломаченко в видео, которое опубликовано на YouTube-канале «Бессарабия Плюс».

Ранее Василий Ломаченко объяснил, кто такой настоящий мужчина.