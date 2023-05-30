«Надеялся стать новым чемпионом». Ломаченко не может смириться с поражением от Хейни 30 мая, 15:15 Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Украинский боксер, проигравший бой Девину Хейни за звание абсолютного чемпиона в легком весе, Василий Ломаченко считал, что станет победителем поединка.

Спортсмен добавил, что отдать победу американцу было странным решением.

«Я ожидал, что назовут мое имя и скажут: „Новый чемпион“. Вопреки этому, я считаю, что надо продолжать любить бокс, следить за боксом. Это очень интересный вид спорта, несмотря на некоторые плохие решения», — сказал Ломаченко Boxingnews 24.

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Отметим, что после разговоров команды украинца о несправедливом поражении, Хейни обратился к Ломаченко и попросил перестать плакать.

Ранее сообщалось, чем украинский боксер будет заниматься после боя с Хейни.