«Мы с вами разные украинцы»: Ломаченко резко ответил Притуле и вступил в перепалку со Стерненко

24 июня, 21:22
Поделиться:
Василий Ломаченко ответил Притуле и Стерненко (Фото: instagram.com/lomus_official)

Василий Ломаченко ответил Притуле и Стерненко (Фото: instagram.com/lomus_official)

В понедельник, 23 июня, Российская Федерация атаковала баллистической ракетой город Белгород-Днестровский Одесской области, в результате чего разрушено учебное заведение.

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко прокомментировал обстрел лицея в своем родном городе, однако не указал, что именно россияне нанесли удар.

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула прокомментировал пост Ломаченко.

Реклама

«Жалкий трус! Кого из твоего города или твоего окружения должна убить российская ракета, чтобы ты выжал из себя признание того, что русские убивают твоих земляков?

По благословению твоего всратого патриарха кирилла! Который такой же черт, как и ты. Когда ты уже напишешь заявление о выходе из гражданства?".

Василий ответил Притуле в комментариях.

«Бессовестный человек! Действительно, мы с Вами разные Украинцы».

Сергей Притула прокомментировал пост Ломаченко и получил ответ / facebook.com/VasylLomachenko
Фото: Сергей Притула прокомментировал пост Ломаченко и получил ответ / facebook.com/VasylLomachenko
Читайте также:
«Много неочевидной информации»: звезда украинского бокса заявил, что уважает Ломаченко, которого называл предателем

На пост боксера также отреагировал общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.

«Вася, это же сделали те, кого ты поддерживаешь до сих пор. Русские. Твои братья. Жалкий ты ссыкун. И предатель».

Ломаченко обозвал Стерненко «говорящей головой».

Сергей Стерненко прокомментировал пост Ломаченко / facebook.com/VasylLomachenko
Фото: Сергей Стерненко прокомментировал пост Ломаченко / facebook.com/VasylLomachenko
Читайте также:
«Ракеты летели в сторону орков». Спортсмен, игравший в РФ, назвал россиян нелюдями из-за войны против Украины

Затем Сергей и Василий продолжили перепалку в комментариях.

Сергей Стерненко вступил в дискуссию с Ломаченко / facebook.com/VasylLomachenko
Фото: Сергей Стерненко вступил в дискуссию с Ломаченко / facebook.com/VasylLomachenko
Василий Ломаченко вступил в дискуссию с Сергеем Стерненко / facebook.com/VasylLomachenko
Фото: Василий Ломаченко вступил в дискуссию с Сергеем Стерненко / facebook.com/VasylLomachenko

В результате обстрела Россией лицея погибли три человека, еще 14 пострадали, среди которых двое детей.

В начале июня 37-летний Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Сергей Притула Сергей Стерненко Война России против Украины Одесса Белгород-Днестровский Обстрел

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X