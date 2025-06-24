«Мы с вами разные украинцы»: Ломаченко резко ответил Притуле и вступил в перепалку со Стерненко

В понедельник, 23 июня, Российская Федерация атаковала баллистической ракетой город Белгород-Днестровский Одесской области, в результате чего разрушено учебное заведение .

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко прокомментировал обстрел лицея в своем родном городе, однако не указал, что именно россияне нанесли удар.

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула прокомментировал пост Ломаченко.

«Жалкий трус! Кого из твоего города или твоего окружения должна убить российская ракета, чтобы ты выжал из себя признание того, что русские убивают твоих земляков?

По благословению твоего всратого патриарха кирилла! Который такой же черт, как и ты. Когда ты уже напишешь заявление о выходе из гражданства?".

Василий ответил Притуле в комментариях.

«Бессовестный человек! Действительно, мы с Вами разные Украинцы».

На пост боксера также отреагировал общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.

«Вася, это же сделали те, кого ты поддерживаешь до сих пор. Русские. Твои братья. Жалкий ты ссыкун. И предатель».

Ломаченко обозвал Стерненко «говорящей головой».

Затем Сергей и Василий продолжили перепалку в комментариях.

В результате обстрела Россией лицея погибли три человека, еще 14 пострадали, среди которых двое детей.

В начале июня 37-летний Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры.