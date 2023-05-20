Неожиданная лесть: Ломаченко поблагодарил своего экс-соперника, который разрушил его мечту 20 мая, 22:44 Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко обратился к Теофимо Лопесу в преддверии своего поединка за абсолютное чемпионство в легком весе.

Украинский боксер признался, что поражение американцу изменило его мировоззрение.

«Четыре пояса — это моя мотивация. Если я выиграю, то это благодаря Богу. Если я проиграю, то это тоже для чего-то сделано.

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Когда мы разговаривали в прошлый раз, я сказал, что поражение Теофимо Лопесу изменило меня. Мое эго внутри было очень-очень большим. Мое эго следовало за мной вне бокса — с моими друзьями, с моей семьей. Я хочу поблагодарить Теофимо, потому что проиграл этот бой, но получил намного больше. Это второй шанс. Но если я не выиграю этот поединок, то жизнь на этом не заканчивается", — сказал Ломаченко в интервью Top Rank Boxing.

Напомним, в 2020 году Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей. Поединок украинца с Девином Хейни пройдет в ночь 20 на 21 мая. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя.

Ранее сообщалось, что американец получит наказание за нападение на Василия.