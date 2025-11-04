«Было здорово тебя видеть, чемп»: Ломаченко посетил тренировку непобежденного боксера из Казахстана — фото

4 ноября, 08:50
Поделиться:
Василий Ломаченко уже завершил карьеру боксера (Фото: instagram.com/nunanboy_promotions)

Василий Ломаченко уже завершил карьеру боксера (Фото: instagram.com/nunanboy_promotions)

Чемпион WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (16−0, 11 КО) опубликовал фото с бывшим чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (18−3, 12 КО).

Читайте также:
«У Усика и Кличко кишка тонка»: Беринчик назвал бои, от которых откажутся легенды украинского бокса

Представитель Казахстана сообщил, что украинец посетил его тренировку.

«Лома посетил боксерский зал, посмотрел спарринги и пожелал нам удачи.

Спасибо, что зашел — было здорово тебя видеть, чемп", — написал Алимханулы.

Реклама

Читайте также:
«Продолжаются переговоры». Легендарный боксер подтвердил подготовку к боям с Мейвезером и Ломаченко

Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры в июне этого года. В своем последнем поединке Василий нокаутировал Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF.

Ранее Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies