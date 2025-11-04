Чемпион WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (16−0, 11 КО) опубликовал фото с бывшим чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (18−3, 12 КО).

Представитель Казахстана сообщил, что украинец посетил его тренировку.

«Лома посетил боксерский зал, посмотрел спарринги и пожелал нам удачи.

Спасибо, что зашел — было здорово тебя видеть, чемп", — написал Алимханулы.

Loma stopped by the boxing gym, watched the sparring, and wished us good luck.

Thanks for coming - it was great to see you, champ! pic.twitter.com/hUQKPiVuEY — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) November 3, 2025

Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры в июне этого года. В своем последнем поединке Василий нокаутировал Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF.

Ранее Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры.