«Было здорово тебя видеть, чемп»: Ломаченко посетил тренировку непобежденного боксера из Казахстана — фото
Василий Ломаченко уже завершил карьеру боксера (Фото: instagram.com/nunanboy_promotions)
Чемпион WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (16−0, 11 КО) опубликовал фото с бывшим чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (18−3, 12 КО).
Представитель Казахстана сообщил, что украинец посетил его тренировку.
«Лома посетил боксерский зал, посмотрел спарринги и пожелал нам удачи.
Спасибо, что зашел — было здорово тебя видеть, чемп", — написал Алимханулы.
Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры в июне этого года. В своем последнем поединке Василий нокаутировал Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF.
Ранее Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры.