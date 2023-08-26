Поддержать чемпиона. Василий Ломаченко приехал во Вроцлав на поединок Усик — Дюбуа — фото 26 августа, 15:31 Усик и Ломаченко (Фото:Александр Усик via Instagram)

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко посетит поединок между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

В своем Facebook-аккаунте Luckypunch.net опубликовали фото, которое с Ломаченко сделал польский журналист Яцек Яник. Он встретился с боксером в одном из отелей в центре Вроцлава.

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Фото: Facebook Яника

Отметим, что Василий Ломаченко является кумом Александра Усика.

Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что Александр Усик не посетил поединок Василия Ломаченко против Девина Хейни.