Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко продал свой дом в американском штате Калифорния.

Украинец получил почти 2,5 миллиона долларов (2 470 000 долларов), что на 129 тысяч меньше, чем он хотел, пишет Чемпион.

Сообщалось, что Ломаченко повесил на свою недвижимость в Санта-Роза-Вэлли ценник в 2 599 000 долларов.

Дом имеет пять спален и пять ванных комнат. Также на участке расположены гаражи, рассчитанные на восемь автомобилей, бассейн с морской водой, спа-центр, две зоны для барбекю и площадка для занятий баскетболом/пиклболом.

В июне этого года Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры. В своем последнем поединке украинец нокаутировал Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF.

На профессиональном ринге Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях, одержал 18 побед и потерпел три поражения. А в любителях дважды становился олимпийским чемпионом (2008, 2012).