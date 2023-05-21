Василий Ломаченко расплакался после поражения от Девина Хейни — фото 21 мая, 09:31 Ломаченко плачет после боя (Фото:скриншот)

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира завершился спорным решением судей. Они отдали победу действующему обладателю поясов Хейни.



После боя Ломаченко в ринге не стал жаловаться. «Я не могу говорить о том, что у меня украли мечту стать абсолютным чемпионом. Для меня это просто неудобный момент», — заявил боксер.

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А вот не на глазах публики украинец дал волю эмоциям. Василий расплакался в раздевалке.

Об этом сообщил известный журналист talkSPORT Майкл Бенсон, опубликовав соответствующую фотографию в Twitter.

«Василий Ломаченко расплакался за кулисами после поражения единогласным решением судей Девину Хэйни», — подписал фото Бенсон.