«Масло течет вместо крови». Василий Ломаченко объяснил, кто такой настоящий мужчина

15 июля, 15:50
Поделиться:
Ломаченко проиграл последний бой (Фото:Instagram)

Ломаченко проиграл последний бой (Фото:Instagram)

Бывший чемпион по боксу встретился с детьми и рассказал, что ему помогает преодолевать страх.

Ломаченко, который в мае проиграл Хейни, пришел на тренировку по боевым искусствам, а потом пообщался с юными спортсменами. Видео появилось в YouTube на канале «Бессарабия Плюс».

Видео дня

«Боятся все, на самом деле. Что отличает человека, который боится или нет — наверное, внутренний характер, который просто может взять и сделать то, чего боится.

Читайте также:

Сергей Стаховский (Фото:Український Свідок) «Заберите у Ломаченко гражданство». Бывший украинский теннисист призвал лишить боксера украинского паспорта

Если говорим о спорте, каждый раз, когда выходишь в ринг — каждый раз переживаешь, нервничаешь. Если такого нет, наверное, у тебя какое-то масло течет вместо крови. Мы все люди, это нормальные эмоции — переживать, бояться.

Настоящий мужчина, наверное, отличается тем, что берет и шагает туда, где страшно, куда еще не ходил.

Сегодня мне помогает молитва, когда страшно. Боишься чего-то — помолился и стало легче", — сказал Ломаченко.

Ранее мы писали, что Александр Зинченко обошел Василия Ломаченко в рейтинг самых популярных спортсменов Украины.

Кстати, чемпионка мира австралийка Эбани Бриджес заявила, что не против выйти замуж за Василия Ломаченко.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X