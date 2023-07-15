«Масло течет вместо крови». Василий Ломаченко объяснил, кто такой настоящий мужчина 15 июля, 15:50 Ломаченко проиграл последний бой (Фото:Instagram)

Бывший чемпион по боксу встретился с детьми и рассказал, что ему помогает преодолевать страх.



Ломаченко, который в мае проиграл Хейни, пришел на тренировку по боевым искусствам, а потом пообщался с юными спортсменами. Видео появилось в YouTube на канале «Бессарабия Плюс».

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«Боятся все, на самом деле. Что отличает человека, который боится или нет — наверное, внутренний характер, который просто может взять и сделать то, чего боится.

Если говорим о спорте, каждый раз, когда выходишь в ринг — каждый раз переживаешь, нервничаешь. Если такого нет, наверное, у тебя какое-то масло течет вместо крови. Мы все люди, это нормальные эмоции — переживать, бояться.

Настоящий мужчина, наверное, отличается тем, что берет и шагает туда, где страшно, куда еще не ходил.

Сегодня мне помогает молитва, когда страшно. Боишься чего-то — помолился и стало легче", — сказал Ломаченко.

Ранее мы писали, что Александр Зинченко обошел Василия Ломаченко в рейтинг самых популярных спортсменов Украины.

Кстати, чемпионка мира австралийка Эбани Бриджес заявила, что не против выйти замуж за Василия Ломаченко.