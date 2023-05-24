Последний соперник: Ломаченко предсказал будущее Хейни 24 мая, 22:29 Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Украинский боксер Василий Ломаченко (17−3, 11 КО) считает, что абсолютный чемпион в легком весе Девин Хейни (30−0, 15 КО) сменит весовую категорию.

Бывший чемпион в трех дивизионах не сомневается, что американец поднимется в весе после победы в очном противостоянии.

«Я думаю, что это был последний бой для Хейни в легком весе.

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Мое мнение, что он сменит весовую категорию", — приводит слова Ломаченко Boxing Scene.

Напомним, что Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).

Ранее сообщалось, что авторитетный тренер назвал раунд, из-за которого проиграл Ломаченко.

Отметим, что легенда бокса сравнил себя с Ломаченко после поражения от Хейни.