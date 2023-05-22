Будущее Ломаченко: Реванш с Хейни, бой с заключенным или поединок с «Королем» 22 мая, 18:16 Василий Ломаченко (Фото:Instagram)

Украинский спортсмен Василий Ломаченко сумел навязать отличный бокс абсолютному чемпиону легкого веса Девину Хейни, однако проиграл судейским решением.

Многие болельщики, эксперты и аналитики считают, что американец победил не честным образом, а пояса должны были перейти Ломаченко. Несмотря на это, Хейни защитил чемпионство.

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Теперь у боксеров есть несколько вариантов для продолжения карьеры. Девин может сменить весовую категорию, а Василию нужно время на восстановление.

NV рассмотрит потенциальных соперников, которые могут в будущем оказаться в ринге с Ломаченко.

Райан Гарсия

Перед титульным поединком украинца и американца состоялась другая интересная дуэль — Райан Гарсия встречался с Джервонтой Дэвисом. Некоторые даже считали, что этот бой более крупнее, чем встреча за абсолютного чемпиона.

В итоге же в ринге сильнейшим оказался Дэвис, который победил Гарсию техническим нокаутом. Дэвис доказал, что готов бороться за пояса, так вот почему Райану не встретиться с другим топом — Ломаченко.

«Кинг рай» неоднократно заявлял, что готов бороться с лучшим, выходить в ринг с лучшими. Василий, несмотря на поражение, получил огромную поддержку фанатов в США. Именно болельщицкий фактор может повлиять на организацию поединка, ведь Гарсию очень любит и уважает аудитория.

Вероятность такого боя — вполне реально. Для Ломаченко и Гарсии нужна победа над топовым боксером. Конечно, риск есть, ведь проигравший значительно ухудшит свои позиции, а победитель — получит шанс на чемпионский пояс.

Джордж Камбосос

Наиболее вероятный соперник для Ломаченко именно австралиец. Команды боксеров уже вели переговоры о поединке — до начала полномасштабной войны с Россией. Тогда уже было согласовано место и дата проведения боя.

Учитывая текущее положение дел в легком весе, то такой поединок выгоден и болельщикам, и организациям. Боксеры в своих последних поединках проиграли Хейни (австралиец дважды), а значит можно определить сильнейшего среди них. Победитель схватки вполне в будущем может побороться за чемпионский пояс.

Что касается готовности спортсменов, то Джордж уже предложил украинцу провести бой. Да, Ломаченко нужно время на отдых и восстановление, но он точно захочет получить крупный бой. По многим фактором эта встреча подходит, осталось лишь подождать и увидеть, что произойдет.

Шакур Стивенсон

Новоиспеченная звезда легкого веса — Шакур Стивенсон. Американец поднялся в дивизион со второго полулегкого. Ему уже удалось добыть победу, заявив о своих притязаниях на пояса.

Непобежденный боксер целит исключительно на пояса. Ему хочется стать чемпионом, а значит в приоритете именно такой поединок. Возможно, Стивенсон станет следующим соперником Хейни, но есть вероятность того, что им будет Ломаченко.

Шакур уже несколько лет вызывает Василия на бой. Да, украинец отказывался от этого, ведь ему пришлось бы менять весовую категорию и у того не было нужного пояса. Сейчас ситуация изменилась. Американец продолжает расти, а Ломаченко нужно вновь победить.

Возможна ли личная дуэль между ними? Да, но есть ключевое условие. Либо Хейни меняет весовую категорию и оставляет пояса, либо Девин проводит бой с Джервонтой Дэвисом или Шакуром. Именно от американца зависит судьба поединка. Если Хейни согласится на вызов Стивенсона, то тогда Ломаченко отойдет в сторону. В других же вариантах — американец может стать следующим соперником.

Джервонта Дэвис

Наиболее спорная кандидатура для следующего боя, но и такой вариант есть. Дэвис победил Гарсию, но судебная история может повлиять на Джервонту. Ему присудили 90 дней домашнего ареста и 200 часов общественных работ по делу о наезде на людей на дороге и бегстве с места ДТП в 2020 году.

Такая длительная пауза однозначно повлияет на будущее Дэвиса и легкий вес. Выходить сразу за абсолютного чемпиона? Будет невероятно трудно и спорно, ведь американцу нужно будет много времени, чтобы набрать форму (домашний арест отбывает у дома тренера, но это явно не подготовка к бою). За этот период вполне может быть назначен титульный поединок, а Дэвис проведет бой, который покажет его мощь и силу. В таком случае Ломаченко может оказаться в соперниках, если и другие боксеры договорятся о поединках между собой.

Для боя Дэвис — Ломаченко много условий, но, кто мог поверить, что за несколько лет в легком дивизионе сменится аж три абсолютных чемпиона.

Реванш с Хейни

Второй поединок с американцем — почему бы и нет. Такой вариант нельзя исключать, даже, несмотря на то, что условия реванша не было прописано в контракте. Ломаченко вполне может потребовать и вызвать Хейни, но одного желания мало.

Девин, понимая, что его защита была неубедительной, может просто отказаться ради другого соперника. Но также нельзя отбрасывать вариант того, что Хейни сменить весовую категорию. 24-летний спортсмен давно утверждает, что хочет подняться в первый полусредний вес.

Есть много нюансов в таком варианте событий, но все это может вполне решить один фактор — финансовый. Девин дважды ездил в Австралию на бой с Джорджом Камбосом (первый раз — обязательно, а потом сам согласился). Для украинца вопрос гонорара не стоит на первом месте, так что при определенных условиях все может быть.

Будущее Василия Ломаченко пока находится в неопределенном состоянии. Он может сам сменить весовую категорию, решить завоевывать каждый пояс отдельно или же совсем завершить карьеру. Так что с интересом наблюдаем за его развитием.