Ломаченко впервые за долгое время появился на публике — фото

30 сентября, 08:48
Василий Ломаченко завершил карьеру в 2025 году (Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко изменил внешний вид после завершения карьеры.

Спортсмен посетил боксерский турнир в Измаиле.

В сеть попали фотографии с Ломаченко, на которых заметно, что он набрал вес и побрил голову.

instagram.com/loma4enko
Фото: instagram.com/loma4enko
Фото: instagram.com/loma4enko
Фото: instagram.com/loma4enko
Фото: instagram.com/loma4enko
Фото: instagram.com/loma4enko
Напомним, что в июне Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры. В своем последнем поединке украинец нокаутировал Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF.

Отметим, что в команде Ломаченко назвали самый несправедливый момент в карьере боксера.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

