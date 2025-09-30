Василий Ломаченко завершил карьеру в 2025 году (Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко изменил внешний вид после завершения карьеры.

Спортсмен посетил боксерский турнир в Измаиле.

В сеть попали фотографии с Ломаченко, на которых заметно, что он набрал вес и побрил голову.

Фото: instagram.com/loma4enko

Напомним, что в июне Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры. В своем последнем поединке украинец нокаутировал Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF.

Отметим, что в команде Ломаченко назвали самый несправедливый момент в карьере боксера.